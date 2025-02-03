دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى التقدم خطوة إلى الأمام لإظهار الجهوزية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وبناء الدولة.

جاءت دعوة عون خلال استقباله، اليوم الإثنين، وفدًا من جامعة البلمند برئاسة رئيس الجامعة الدكتور إلياس الوراق في قصر بعبدا الرئاسي، حيث حضر الوفد لتهنئته، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وقال عون: "علينا أن نتقدم خطوة إلى الأمام لكي نظهر للعالم، الذي يدعمنا بقوة، أننا أصبحنا جاهزين لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وبناء دولة بكل معنى الكلمة".

وأضاف: "لدينا فرص كثيرة، كما لدينا أمل كبير جدًا، ونأمل ألا يدخلنا السياسيون في زواريبهم السياسية والمذهبية ولا في مصالحهم الشخصية"، مشددًا: "نحن سنكمل مسيرتنا حسب قناعتنا".

وتابع الرئيس اللبناني: "إن رسالتنا هي أن يعيش كل لبناني بكرامته في هذا الوطن، بحيث يبقى الشباب في أرضهم، ومن بينهم أبنائي وأحفادي الذين لا أريد أن أراهم يسافرون من هذا الوطن. هذه مهمتنا، أن نعمل كل ما في وسعنا لكي يبقوا هنا".

ورأى أن "هذا يتطلب تضامن الجميع، وأنتم كصرح تربوي دوركم أساسي، لا سيما تجاه الجيل الشاب".

وقال: "سنعمل كي لا يكون خريجو الجامعات في لبنان مهاجرين، بدلًا من البقاء في وطنهم لخدمته وإغنائه بطاقاتهم في مختلف المجالات".

واعتبر أن "أهم ثروة مستدامة هي الثروة البشرية والفكرية للبنان، لأنها لا تنضب، وهي قادرة على الإنجاز على مستوى العالم وفي مختلف الحقول. وهذه ميزة خلاقة لدى اللبناني. من جهتنا، علينا أن نؤمن للبناني حياة كريمة، فلا يكون في حالة عوز، بل يعيش في بلد يتمتع بالاستقرار الأمني والسياسي".

واختتم بالقول: "إن الرهان يبقى على الحس الوطني لدى من سيكون في الحكومة العتيدة، كما على العمل من منطلق المصلحة الوطنية. ويبقى الحكم على الأفعال والإنتاجية".