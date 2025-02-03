حزب البديل الألماني يبلغ البرلمان عن تلقيه ثالث تبرع كبير في غضون أيام قليلة

أبلغ حزب "البديل من أجل ألمانيا"، إدارة البرلمان الألماني عن تلقيه تبرعًا جديدًا بقيمة تقارب 2.35 مليون يورو.

ووفقًا لما هو مذكور على موقع البرلمان الألماني، فإن المتبرع هو جيرهارد دينجلر من النمسا.

وفي رده على استفسار عن هذا الموضوع، أكد الحزب اليميني الشعبوي، تقديم هذا الإخطار إلى إدارة البرلمان، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريحات إضافية بشأن التبرع.

وكانت محطتا "إن دي آر" /إذاعة شمال ألمانيا/ و"دبليو دي آر"ة /إذاعة غرب ألمانيا/، أفادتا بأن حزب البديل تلقى بذلك ثالث تبرع كبير في غضون أيام قليلة. ويُعْتَقَد أن التبرع عبارة عن تبرع عيني، حيث سيتم تعليق 6395 لافتة في جميع أنحاء ألمانيا لدعم الحزب بشكل مستقل عن الحملة الانتخابية الرسمية.

وأضافت المحطتان الإذاعيتان، أنه يبدو أن اللافتات تم طبعها بالفعل.

وكان الحزب أعلن خلال الأيام الماضية، تلقيه تبرعين كبيرين آخرين، أحدهما بقيمة 1.5 مليون يورو والآخر بقيمة 999 ألفا و900 يورو.

وبحسب القانون الألماني، يتعين على الأحزاب أن تبلغ رئيسة البرلمان على الفور عن أي تبرعات كبيرة تبلغ قيمتها 35 ألف يورو فأكثر.