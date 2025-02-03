أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 841 ألفا و660 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022 إلى نحو 841 ألفا و660 جنديا، بينهم 1300 لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9920 دبابة، منها 12 دبابة أمس الأحد، و20 ألفا و685 مركبة قتالية مدرعة، و22 ألفا و589 نظام مدفعية، و1268 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1053 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و331 مروحية، و23 ألفا و911 طائرة مسيرة، و3054 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و35 ألفا و798 من المركبات وخزانات الوقود، و3731 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.