اشتعال النيران في مصفاة روسية عقب هجوم بمسيرة أوكرانية

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قُصفت مصفاة نفط روسية مهمة في فولجوجراد، خلال هجوم بطائرة أوكرانية مسيرة للمرة الثانية خلال أيام قليلة فقط، ومن غير المعروف حجم الضرر صباح اليوم الاثنين، عقب الهجوم الذي وقع ليلا.

وقال حاكم فولجوجراد أندري بوشاروف، إن حطاما من مسيرة تسبب في العديد من الحرائق في الموقع.

وأضاف أنه جرى احتواء الحرائق بسرعة، بحسب تقارير صادرة عن وكالة أنباء تاس الروسية.

وتعرضت مصفاة لوك أويل المطلة على نهر فولجا سابقا، لهجوم خلال مساء الخميس.

وتحدثت القنوات الروسية، عبر تطبيق تليجرام، عن حريق في محطة لمعالجة الغاز بالقرب من استراخان بالقرب من بحر قزوين.

واكتفت السلطات الإقليمية، بالقول بعبارات عامة إن منشآت في نطاق صناعة الطاقة المحلية قد استهدفت.

وتستهدف أوكرانيا صناعة النفط الروسية باستخدام مسيراتها المقاتلة المحسنة منذ العديد من الأسابيع.

ويرجى من هذا التأثير على إمدادات الوقود لجيش روسيا، وخفض عائدات النفط التي يستخدمها الكرملين لتمويل حربه.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صباح اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية 70 مسيرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات.

ومن جانبه، كشف الجيش الأوكراني، عن هجوم روسي بـ71 مسيرة مقاتلة بعد منتصف الليل، مشيرا إلى أنه أسقط 38 مسيرة.