ماسك يدمج أعماله في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي في شركة واحدة

يسعى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لدمج مشروعاته في استكشاف الفضاء والذكاء الاصطناعي في شركة واحدة قبل الطرح العام الأولي الضخم المخطط للشركة لاحقا هذا العام.

وأعلنت شركته "سبيس إكس" لصواريخ الفضاء، الاثنين، أنها استحوذت على شركة (إكس إيه آي) في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة أغنى رجل في العالم على قطاعي الصواريخ والذكاء الاصطناعي. وسيجمع هذا الدمج عدة من مشاريعه، بما في ذلك روبوت الدردشة الذكي "جروك"، وشركة الاتصالات الفضائية ستارلينك، وشركته لوسائل التواصل الاجتماعي "إكس".

وتحدث ماسك مرارا عن الحاجة إلى تسريع تطوير التكنولوجيا التي تسمح لمراكز البيانات بالعمل في الفضاء، وهو هدف قد يصبح تحقيقه أسهل في الشركة المدمجة.