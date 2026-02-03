إقامة 23 معرض أهلا رمضان في الشرقية لتوفير السلع الغذائية والياميش بأسعار مخفضة

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إقامة معارض "أهلا رمضان" بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتزويدها بكميات من السلع الأساسية من الخضروات والفاكهة والدقيق والخبز واللحوم والدواجن وياميش رمضان، وبأسعار مخفضة.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم تخصيص ركن ثابت لمعارض أهلا رمضان داخل معارض سوق "اليوم الواحد"، لتزايد نسبة الاستهلاك وارتفاع معدلات الشراء تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بسرعة الانتهاء من إقامة معارض أهلا رمضان بمختلف المراكز والمدن والأحياء، تيسيرا على المواطنين لسد احتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، أنه تم الانتهاء من رفع درجة الاستعداد لشهر رمضان المعظم، من خلال تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين، وتوجيه حملات فورية لمحل الشكوى، واتخاذ اللازم تجاه المخالفين.

وأشار وكيل الوزارة، إلى الانتهاء حتى الآن من إقامة معرض أهلا رمضان بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بواقع 23 معرضا، وجار تجهيز معارض أخرى بباقي مراكز المحافظة.