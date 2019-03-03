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رئيسا أركان روسيا والولايات المتحدة يلتقيان غدا في فيينا

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الأحد 3 مارس 2019 - 9:31 م | آخر تحديث : الأحد 3 مارس 2019 - 9:31 م

يلتقي غدا الاثنين رئيس قيادة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف في العاصمة النمساوية فيينا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، مساء اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الأركان الأمريكية الكولونيل باتريك رايدر قوله إن دانفورد سيلتقي مع جراسيموف غدا مارس في فيينا لبحث إنهاء التضارب بين عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وروسيا في سوريا.

كما سيتبادل الجانبان الرؤى بشأن مستقبل العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا ووضع الأمن العالمي الراهن والأمن الأوروبي ومشكلة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.


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