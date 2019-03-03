مقتل 8 في الجانب الهندي من كشمير في اشتباكات مع مسلحين

ذكر مسؤولون، اليوم الأحد، أن 8 أشخاص على الأقل قُتلوا في معركة عنيفة بين مسلحين وقوات الجيش في الجانب الهندي من كشمير خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسط تصاعد التوترات بين الهند وباكستان في الإقليم المتنازع عليه بمنطقة الهيمالايا.

ومن بين القتلى في الاشتباكات منذ الجمعة الماضية 5 من أفراد قوات الأمن الهندية، ومسلحان ومدني، وذلك عندما دخلت القوات قرى في منطقة كوبوارا، بعد تلقي معلومات استخباراتية بشأن وجود مسلحين هناك.

وطبقا للجيش الهندي، قُتل مسلحان اثنان، اليوم الأحد، في الاشتباك الذي وقع بمنطقة "كوبوارا" الذي استمر أكثر من 60 ساعة. وتوفي جندي من القوات شبه العسكرية في وقت سابق متأثرا بإصاباته اليوم الأحد.

وذكر مسؤولو شرطة أن جنديين بالجيش وشرطيين ومدني قُتلوا في وقت سابق، بينما أصيب 8 أشخاص آخرون في قتال وقع أمس الأول الجمعة وأمس السبت.

وكانت باكستان قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن أنها أسقطت طائرتين هنديتين وأسرت طيارا بعد هبوطه بمظلته بالأراضي الباكستانية.

وفي اليوم السابق، زعمت القوات الجوية الهندية أنها هاجمت معسكر تدريب في باكستان، وذلك في أول تدخل من جانب قواتها في الأراضي الباكستانية منذ عام 1971.

وقالت نيودلهي إنها قتلت عددا كبيرا من جماعة "جيش محمد" الإسلامية المتشددة التي اتهمتها الهند بالتورط في تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 40 من القوات شبه العسكرية في الشطر الهندي من كشمير في 14 فبراير الماضي

يذكر أنه منذ استقلال الهند عن بريطانيا، وتقسيمها إلى الهند وباكستان في عام 1947، تدعي كل دولة أحقيتها في إقليم كشمير، وتسيطر كل دولة على جزء من الإقليم، وكانت الدولتان خاضتا من قبل حربين في إطار الصراع بينهما على إقليم كشمير.