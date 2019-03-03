رئيس كوريا الجنوبية يعقد جلسة عامة لمجلس الأمن الوطني غدا لتقييم نتائج قمة هانوي

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ذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الأحد أن الرئيس مون جاي-إن سيرأس جلسة عامة لمجلس الأمن الوطني بعد ظهر غد الاثنين.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم عن المتحدث باسم المكتب الرئاسي كيم أوي-كيوم قوله إنه سيتم تقييم نتائج القمة الكورية الشمالية الأمريكية الثانية في هانوي ومناقشة الخطوات التالية في هذا الاجتماع.

ومن المتوقع أن يتلقى الرئيس الكوري الجنوبي تقريرا من كل من وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-هوا ووزير الوحدة جو ميونج-جيون ووزير الدفاع الوطني جونج كيونج-دو خلال الاجتماع.

وسيشارك في الاجتماع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك-يون ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية الكوري الجنوبي سو هون ووزير الداخلية والسلامة كيم بو-كيوم ورئيس سكرتارية المكتب الرئاسي نو يونج-مين ومستشار الأمن الوطني جونج وي-يونج وغيرهم من المسؤولين.