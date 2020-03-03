كامل الوزير: وضع حجر أساس القطار المكهرب 25 أبريل وتنفيذه خلال عامين

قال وزير النقل كامل الوزير، إنه من المخطط وضع حجر أساس مشروع القطار الكهربائي (السلام/ العاشر من رمضان/ العاصمة الإدارية) 25 أبريل المقبل، بالتزامن مع افتتاح محطات المرحلة الرابعة الـ6 بالخط الثالث للمترو.

وأوضح أن القيادة السياسية وجهت بالانتهاء من مشروع القطار الكهربائى خلال 24 شهراً.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يساهم فى ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريا وصناعيا، وتعتبر مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائى ذات أهمية كبيرة فى تعظيم منظومة النقل الجماعي.

أما عن مسار القطار الكهربائى، فيبلغ طوله 70 كيلومترا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ عدد 6 كباري، وكذلك عدد 2 نفق للقطار الكهربائى بالإضافة إلى إنشاء عدد 4 كبارى سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتى المستقبل والشروق.