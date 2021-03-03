اسكتلندا: عودة الطلاب إلى المدارس منتصف الشهر الجاري

رجحت الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستورجون، اليوم الثلاثاء، احتمالية تسريع الخروج من عملية إغلاق البلاد، وعودة جميع طلاب المدارس إلى فصولهم الدراسية في منتصف الشهر الجاري.

وأشارت ستورجون، بحسب ما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية على موقعها الإلكتروني، إلى أن المرحلة التالية من إعادة فتح المدارس من المقرر أن تبدأ في 15 مارس الجاري، حيث سيعود جميع تلاميذ الصفوف الابتدائية بدوام كامل، بالإضافة إلى طلاب المرحلة الثانوية الذين يستعدون للامتحانات، متوقعه أن يتلقى جميع طلاب المرحلة الثانوية بعض الدروس داخل المدرسة أسبوعيًا قبل بدء عطلة عيد الفصح.