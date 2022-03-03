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محافظ الوادي الجديد يتابع مشروعات الصرف الصحى وموقف برك الصرف بالخارجة

محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
د ب أ
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 1:49 ص | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 1:49 ص

تابع محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال الإحلال والتجديد الجارية بخط الإنحدار بمحطة الصرف الصحي بحي المجاهدين بالخارجة، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس حسام أحمد رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد والمهندس حمدي سيدهم رئيس قطاع الصرف الزراعي بالمحافظة.
كما تفقد الزملوط منطقة برك الصرف ومحطة المعالجة وموقع الغابة الشجرية، ووجه بإنشاء ورفع مستوى الجسور لحماية الزراعات بمنطقة عين حميد ومنع وصول مياه الصرف إليها، والتنسيق بين الوحدة المحلية وقطاع الصرف الصحي والزراعي، مؤكداََ على تقديم كافة أوجه الدعم والمعدات اللازمة لإنهاء العمل في أسرع وقت.

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