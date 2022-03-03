نوران جوهر تتوج بلقب ويندي سيتي للإسكواش

توجت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر ونادي وادي دجلة، بلقب بطولة ويندي سيتي المفتوحة للإسكواش، على حساب هانيا الحمامي، والتي أقيمت بولاية شيكاغو الأمريكية، خلال الفترة من 23 فبراير الماضي وحتى 2 مارس الجاري.

ونجحت نوران جوهر في التتويج بلقب البطولة، بعد التغلب في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، لتتوج ببطولة ويندي سيتي للمرة الأولى في تاريخها، والبالغ مجموع جوائزها 250 آلف دولار.

وخلال مشوارها في بطولة ويندي سيتي المفتوحة للإسكواش، قدمت نوران جوهر، المصنفة الثانية عالميًا، أداءًا مميزًا للغاية حيث لم تخسر أي شوط خلال المسابقة.

واستهلت نوران مشوارها في البطولة بالفوز على الكندية دانيل ليتورني بنتيجة 3-0، في دور الـ32، ثم الفوز في الدور ثمن النهائي على الهندية جوشنا شينابا بنفس النتيجة.

وتغلبت على الإنجليزية جورجينا كينيدي بثلاثية نظيفة، في الدور ربع النهائي، وانتصرت على النيوزيلاندية جويل كينج في الدور نصف النهائي، قبل أن تتأهل إلى المباراة النهائية وتهزم مواطنتها هانيا الحمامي، لتتوج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخها.