نائب وزير السياحة تشارك بالمعرض الدولى ببوادبست وتلتقي مع مسئولين من المجر



تشارك غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة في الدورة ال 45 من المعرض السياحى الدولى HUNGEXPO الذي يقام خلال الفترة من 3 وحتى 6 مارس الجاري بالعاصمة المجرية بودابست نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وتشارك به مصر كضيف شرف.

وأجرت نائب الوزير عدداً من اللقاءات مع المسؤلين بدولة المجر حضرها السفير محمد الشناوى سفير مصر لدى المجر.

وكانت أولى لقاءاتها مع السيد Tamas Menczer وزير الدولة للإعلام والتمثيل الدولى بالمجر، حيث أوضحت أن زيارتها الحالية للمجر نيابة عن الوزير تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الجانب المجرى في مجال السياحة والآثار.

كما استعرضت جهود الدولة المصرية لاستعادة الحركة السياحية لمعدلاتها، مؤكدة على حرص مصر على فتح أسواق سياحية جديدة وأنها ترحب بكافة السائحين من مختلف دول العالم، كما أكدت على حرص مصر على زيادة أعداد السائحين المجريين الوافدين إليها، وإلقاء الضوء على الأنماط السياحية العديدة التى يتميز بها المقصد السياحي المصري إلى جانب السياحة الشاطئية التي يفضلها السائح المجرى، لافتة إلى أن المعرض السياحى الدولى HUNGEXPO يمثل فرصة كبيرة لاستعراض هذه الأنماط السياحية.

ومن جانبه؛ أكد السيد Tamas Menczer على عمق العلاقات المصرية المجرية القائمة على الاحترام المتبادل.

كما التقت نائب الوزير بالسيد Peter Toth نائب وزير الدولة لشئون النقل والطيران بالمجر بحضور باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني، لدفع مزيد من السياحة الوافدة من المجر إلى مصر وتشجيع شركات الطيران العارض التي تستطيع السفر إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية مثل الأقصر والعلمين.

والتقت أيضا نائب الوزير بالسيد Szabolcs Szilagyi نائب رئيس الوكالة المجرية للسياحة؛ حيث تناول اللقاء سبل التعاون لاستفادة الجانب المصرى من الخبرة المجرية المتميزة فى مجال السياحة العلاجية خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات في هذا الشأن وفى إطار الجهود التى تبذلها مصر لتنويع المنتج السياحى، كما وجهت نائب الوزير الدعوة للوكالة المجرية للسياحة لعقد مؤتمرهم السنوي في مصر في مايو القادم، كما تم توجيه الدعوة لبعض المدونين المجريين لزيارة مصر لإبراز مقوماتها السياحية المتنوعة.

كما شاركت نائب الوزير في الليلة المصرية التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع السفارة المصرية في المجر، حيث قدمت خلالها عرضا تقديميا أوضحت خلاله الإجراءات التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة تدريجيا وذلك من خلال استراتيجية وزارة السياحة والآثار التي وضعت سلامة المواطن والعاملين بالقطاع والسائحين على رأس أولوياتها.

وأشارت إلى قيام الوزارة بالترويج للمقصد السياحي المصرى بأساليب تكنولوجية ومبتكرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وإطلاق جولات إرشادية افتراضية عبر شبكة الانترنت لتظل مصر دوما في ذهن السائح إلى جانب دعوة مشاهير المدونين والمؤثرين لزيارة مصر ونقل تجربتهم خلال الزيارة إلى متابعيهم عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعى. كما ألقت الضوء على ثلاثة من أهم الأحداث التي جذبت أنظار الملايين حول العالم وهى موكب المومياوات الملكية ونقل مركب خوفو الأولى وافتتاح طريق الكباش.

كما تحدثت عن أهم أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة واهتمام الوزارة بالسياحة المستدامة والسياحة المسئولة التي يتم من خلالها تنمية المجتمع المحلى من خلال أنشطة سياحية جديدة مثل السياحة الريفية وسياحة الطعام والتي تتيح فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضحت الإجراءات التي تتخذها مصر في إطار استضافتها لمؤتمر المناخ Cop 27 والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر سوف يبرز مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء.

جدير بالذكر أن المعرض السياحي الدولي HUNGEXPO يعد من أكبر المعارض السياحية التي تقام بدولة المجر، وتشارك فيه مصر هذا العام بجناح تم تصميمه على الطراز الفرعوني وتصل مساحته الى 150م2.