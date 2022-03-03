الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول على فيسبوك لفتاة تستجدي المارة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنا استجداء إحدى الفتيات، المارة بمنطقة مدينة نصر في القاهرة.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنا استجداء إحدى الفتيات، المارة أمام إحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.



وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع الفتاة، وبإرشادها أمكن التوصل لوالدتها (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبسؤالها قررت بأنها والدة الطفلة، وقدمت شهادة ميلاد لها.



وأضافت بأنها تستخدم الطفلة في أعمال التسول واستجداء المارة، نظرا لوفاة والدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.