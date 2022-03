أوكرانيا تعلن إسقاط طائرة روسية من طراز سوخوي 30 غرب كييف

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الفريق فاليري زالوجني، عن إسقاط طائرة روسية من طراز «سوخوي 30» في منطقة إربين شمال غرب كييف.

وقالت وزارة الدفاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس: «لقد أسقطنا للتو طائرة مقاتلة روسية من طراز SU-30 فوق إربين، لقد عمل الطاقم القتالي لمجمع الدفاع الجوي على أكمل وجه!».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، على لسان متحدثها الرسمي، إيغور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي دمر منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أكثر من 1600 موقع عسكري.

وفي الإحصاءات الرسمية من وزارة الدفاع الروسية، أشار البيان إلى أنه وخلال العملية الخاصة أصيب 1612 هدفا، بما في ذلك 62 موقعًا للقيادة ومركزًا للاتصالات، و39 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-300، وBuk M-1 وOsa، و52 محطة رادار.

ونقلًا عن وكالة «سبوتنك» الروسية، صباح الخميس، دمرت 49 طائرة أوكرانية على الأرض و13 طائرة في الجو و606 دبابات وعربات مدرعة و67 بطارية صواريخ.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.

Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine Lieutenant General Valerii Zaluzhnyi:



"We have just shot down a russian SU-30 fighter aircraft over Irpin. The combat crew of the air defence complex worked perfectly!"