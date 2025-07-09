انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالبنجر أمام مول العابد في طوخ بالقليوبية

انقلبت سيارة نقل ثقيل محملة بالبنجر، أمام مول العابد بدائرة مركز شرطة طوخ، في الاتجاه القادم من القاهرة لمدينة بنها.

وانتقل رجال مباحث مركز شرطة طوخ، ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالبنجر، في الاتجاه القادم من القاهرة لبنها، أمام مول العابد، دائرة مركز شرطة طوخ.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالبنجر، في الاتجاه القادم من القاهرة لبنها.

فيما تمكن الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بعد رفع أثار حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالبنجر، أمام مول العابد دائرة مركز شرطة طوخ، في الاتجاه القادم من القاهرة لمدينة بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تم الدفع بمعدات مجلس مدينة طوخ، ورفع أثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وتم التحفظ على سائق السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.