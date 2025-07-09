 محكمة كورية جنوبية تؤيد القبض على الرئيس السابق يون سوك يول - بوابة الشروق
الأربعاء 9 يوليه 2025 9:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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محكمة كورية جنوبية تؤيد القبض على الرئيس السابق يون سوك يول

د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 8:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 8:46 م

أيدت محكمة كورية جنوبية القبض على الرئيس السابق يون سوك يول، بسبب فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.

 


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