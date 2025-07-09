محكمة يونانية ترفض تسليم أمريكي متهم بإدارة موقع لاستغلال الأطفال جنسيا

رفضت محكمة يونانية طلبا أمريكيا لتسليم مواطن أمريكي - 21 عاما، مطلوب على خلفية شبكة عبر الإنترنت يزعم أنها كانت تستهدف الأطفال لارتكاب أعمال عنيفة واستغلالهم جنسيا.

وذكر مسؤولو المحكمة الواقعة في مدينة تسالونيك شمالي البلاد إنه تم رفض الطلب لأن المشتبه به تقدم للحصول على الجنسية اليونانية ويحق له الحصول عليها.

وكان من المقرر أن يتم الإفراج عنه الأسبوع الجاري. وقال زانثيبي مويسيدو، محامي المشتبه به في تصريح لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إن لجنة قضاة أيدت ادعاء بـ"حظر تسليم أي مواطن يوناني، معترفة بحصوله على الجنسية اليونانية استنادا إلى أن أحد والديه يحمل الجنسية اليونانية".

وتم القبض على المشتبه به، الذي يصر على براءته، في أبريل، واتهمته السلطات الأمريكية بالانخراط في مجموعة عبر الإنترنت تعرف باسم "764" كانت تجبر الأطفال على ارتكاب أعمال عنيفة وانتهاكات جنسية، تم تسجيلها وتوزيعها عبر الإنترنت.