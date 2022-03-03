علق وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، على صورة لمدنيين أوكران يوقفون القوات الروسية عند مدخل إنرجودار حيث تقع محطة زابوريزهزيا النووية، قائلًا: «هذه حرب شعبية حقيقية لأوكرانيا».

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي فرصة للفوز بالحرب، قائلًا إن الصورة التي نشرها للأوكرانيين واحدة من مئات الصور ومقاطع الفيديو.

وتابع: «نحن بحاجة إلى شركاء لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، خاصة جويًا»، مناشدًا إغلاق المجال الجوي الأوكراني.

This is a true People’s War for Ukraine. Putin has no chance of winning it. On this photo civilians block Russian invaders in Energodar yesterday. One of hundreds of such photos and videos. We need partners to help Ukraine defend itself. Especially in the air. Close the sky now! pic.twitter.com/Wv2uLMWrD4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022

This is a true People’s War for Ukraine. Putin has no chance of winning it. On this photo civilians block Russian invaders in Energodar yesterday. One of hundreds of such photos and videos. We need partners to help Ukraine defend itself. Especially in the air. Close the sky now! pic.twitter.com/Wv2uLMWrD4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022

وأوقفت القوات الروسية عند مدخل إنرجودار حيث تقع محطة زابوريزهزيا النووية، أمس الأربعاء، في الوقت الذي تتفاوض فيه السلطات المحلية بشأن سلامة المحطة.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.