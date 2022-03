علق وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، على صورة لمدنيين أوكران يوقفون القوات الروسية عند مدخل إنرجودار حيث تقع محطة زابوريزهزيا النووية، قائلًا: «هذه حرب شعبية حقيقية لأوكرانيا».

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي فرصة للفوز بالحرب، قائلًا إن الصورة التي نشرها للأوكرانيين واحدة من مئات الصور ومقاطع الفيديو.

وتابع: «نحن بحاجة إلى شركاء لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، خاصة جويًا»، مناشدًا إغلاق المجال الجوي الأوكراني.

This is a true People’s War for Ukraine. Putin has no chance of winning it. On this photo civilians block Russian invaders in Energodar yesterday. One of hundreds of such photos and videos. We need partners to help Ukraine defend itself. Especially in the air. Close the sky now! pic.twitter.com/Wv2uLMWrD4