أعلن البنك الدولي في تقدير أصدره اليوم الجمعة أن كارثة الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، وأسفرا عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص، أحدثت دمارا في الممتلكات بقيمة 1ر5 مليار دولار في سوريا بمفردها.



وأوضح البنك، الذي يقدم قروضا ومنحا إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، في تقرير أن هذه التقديرات أولية.



وذكر التقرير أن الخسائر تتراوح بين 7ر2 مليار دولار 9ر7 مليار دولار وأن تكاليف إعادة الإعمار والبناء قد تزيد بمقدار المثلين.



وتشكل الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية نحو النصف من الإجمالي تقريبا، والثلث من نصيب المباني غير السكنية، وخمس الأضرار لحق بالبنية التحتية مثل الطرق أو مرافق الكهرباء والمياه.



ولم يأخذ التقرير في الاعتبار التأثير والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكارثة بالنسبة لسوريا وكذلك تكاليف إعادة الإعمار التى ربما تكون أعلى بكثير.



ولم تكتمل التقديرات بعد بسبب حدوث هزات ارتدادية. وركز التقرير أساسا على الأضرار الناجمة عن الزلزالين المدمرين الأولين اللذين ضربا البلاد في مطلع الشهر الماضي.



وفي تقرير منفصل صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قدر البنك الدولي الأضرار الكاملة في الممتلكات فى تركيا بنحو 2ر34 مليار دولار على الأقل.