مصر مع أيسلندا واليابان والتشيك بمونديال ناشئي اليد

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أسفرت قرعة بطولة العالم لناشئي كرة اليد في نسختها رقم 10 والتي تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 أغسطس المقبل عن تواجد المنتخب الوطني على رأس المجموعة الثالثة رفقة منتخب أيسلندا واليابان وجمهورية التشيك.

وكان الفراعنة قد توجوا بلقب النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في مقدونيا الشمالية عام 2019 ولم تقم النسخة عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

و قد تم توزيع الـ32 منتخبا على 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات وأسفرت نتائج قرعة البطولة عن النتائج التالية:

المجموعة الأولى: البرتغال - كرواتيا - رواندا - الجزائر.

المجموعة الثانية: المجر - سلوفينيا - المغرب - نيوزيلندا.

المجموعة الثالثة: مصر - أيسلندا - اليابان - جمهورية التشيك.

المجموعة الرابعة: إسبانيا - كوريا الجنوبية - البرازيل - البحرين.

المجموعة الخامسة: الدنمارك - النمسا - شيلي - المكسيك.

المجموعة السادسة: النرويج - مونتينيجرو "الجبل الأسود - مقدونيا الشمالية - ( الفريق الفائز ببطولة IHF Inter-Continental Trophy).

المجموعة السابعة: ألمانيا - الأرجنتين - السعودية - الولايات المتحدة الامريكية.

المجموعة الثامنة: السويد - جزر فارو - إيران - بوروندي.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري قد تأهل لهذه البطولة عقب تتويجه بلقب بطولة إفريقيا والتي أقيمت في رواندا خلال شهر سبتمبر الماضي.