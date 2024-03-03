قونيا سبور يهزم بينديك سبور بثنائية في الدوري التركي

فاز فريق قونيا سبور على مضيفه بينديك سيور 2 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز اسطنبول باشاك شهير على سامسون سبور 1 / صفر.



وسجل هدفي قونيا سبور سوكول سيكاليشي في الدقيقة 12 من ركلة جزاء وفالون إيتيمي في الدقيقة 74.



ورفع قونيا سبور رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد بينديك سبور عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر.



وفي المباراة الثانية، فاز إسطنبول باشاك شهير على سامسون سبور بهدف نظيف سجله دانييل اليكسيتش في الدقيقة 51.



وشهدت المباراة طرد ماريوس موانديلمادجي، لاعب سامسون سبور، في الدقيقة 34.



ورفع إسطنبول باشاك شهير رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد سامسون سبور عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.