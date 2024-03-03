ندوة لمناقشة فيلم الماضي والحاضر بمهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية

أقيم ضمن فعاليات الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية ندوة عن فيلم "الماضي والحاضر" للمخرج رافي شاكر، أدارها الناقد والكاتب الصحفي محمد نبيل.

وتحدث المخرج رافي شاكر، عن أحداث الفيلم التي تدور حول ما يحدث بين الماضي والحاضر، والوقت الذي تتغير فيه موازين القوى الناعمة في المنطقة العربية.

وأضاف "شاكر"، خلال كلمته ضمن فعاليات الندوة، أنه يحاول تفكيك طفولته التي قضاها في المملكة العربية السعودية مع والديه من خلال أسئلة يطرحها على ابنه موسى الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، ويهوى مباريات كرة القدم السعودية، ويشجع فريق اتحاد جدة السعودي.

وتابع أنه يسافر إلى بلاد الحرمين، ويقدم في نادي الاتحاد تحقيقا لرغبة نجله موسى.

وعلى جانب آخر، لفت إلى أن القاهرة والإسكندرية من أكثر المحافظات تميزا واختلافا على أرض مصر.

من جهتها، أشارت منتجة الفيلم ندى رزق، إلى الصعوبات التي واجهتهم وتعاونوا للوصول إلى فهم الشخصية، وعقدوا جلسات حكي مطولة واستغرقوا وقتاً طويلا لفهم شخصية موافي، واختيار مبادئ المداخل والحكي.