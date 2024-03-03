تقرير: محادثة ضباط سلاح الجو الألمان كانت عرضة للتنصت من قبل روسيا لأنهم لم يستخدموا خطا مشفرا

أفاد تقرير إخباري صدر اليوم الأحد، بأن الضباط الألمان الذين اعترضت روسيا مناقشتهم، كانوا عرضة للتنصت على مكالماتهم الهاتفية، لأنهم لم يستخدموا خطا مشفرا أثناء اتصالهم ببعضهم البعض.



ويطالب نواب في البرلمان الألماني بالتحقيق في كيفية قيام واحدة من وسائل الإعلام الروسية بنشر تسجيل لما دار بين ضباط تابعين للقوات الجوية الألمانية، أثناء مناقشتهم مسألة دعم أوكرانيا.



وقامت رئيسة محطة "آر تي" الاخبارية التابعة للحكومة الروسية، مارجريتا سيمونيان، بنشر المحادثة التي جرت بين مسؤولي الدفاع الألمان، أمس الاول الجمعة.



وقام ضباط القوات الجوية البارزون أثناء المحادثة، بمناقشة الإمكانيات النظرية لنشر صواريخ كروز الألمانية من طراز "تاوروس" في أوكرانيا.



وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم السبت، إن المناقشة تمت إدارتها من خلال "ويبيكس"، وهي منصة أمريكية خاصة بعقد المؤتمرات عبر الإنترنت.



وفي الوقت نفسه، نقلت صحيفة "بيلد أم زونتاج" عن مصادر أمنية القول، إن الاجتماع الذي تم عقده عبر "ويبيكس"، تم إرسال تفاصيله إلى الهواتف المحمولة الخاصة بالضباط، عبر خط أرضي تابع لمكتب الجيش الألماني (بونديسفير).



كما حضر الاجتماع مفتش (قائد) القوات الجوية الالمانية، إنجو جيرهارتز.



ولا يزال المستوى الأمني للقضايا التي تم تناولها قيد التحقيق.



وأفادت معلومات وردت لـ(د.ب.أ) بصحة المقطع الصوتي الذي بلغت مدته ما يقرب من 30 دقيقة.ويُفترض أن هذا النقاش كان في إطار التحضير لتقديم إحاطة لوزير الدفاع بوريس بيستوريوس.



وتناول النقاش الموثق في الملف الصوتي قضايا من بينها السؤال حول ما إذا كانت صواريخ "تاوروس" الجوالة قادرة من الناحية التقنية على تدمير الجسر الذي بنته روسيا إلى شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي.



وتطرق النقاش إلى نقطة أخرى حول ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على تنفيذ القصف دون مشاركة الجيش الألماني. ومع ذلك، يُسمع في التسجيل أيضا أنه لا يوجد ضوء أخضر على المستوى السياسي لتسليم الصواريخ الجوالة التي طلبتها كييف.



ثمة نقطة حساسة أخرى في هذا التسجيل تتعلق بما قاله مشاركون في المناقشات إن بريطانيا لديها "بعض الأشخاص على الأرض" للمساعدة في استخدام صواريخ ستورم شادو الموجهة التي سلمتها لندن إلى كييف.