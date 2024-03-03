مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس مصنع ألومنيوم مع سيارة ربع نقل بعد كمين كوبري الرمل، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس تابع لمصنع ألومنيوم مع سيارة ربع نقل في نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن مصرع حمادة أبوالمجد، يبلغ من العمر 35 عاما، وتم إيداع جثته داخل المشرحة وإصابة 14 آخرين جاري نقلهم إلى المستشفى نجع حمادي المركزى وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.