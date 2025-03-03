الفاتيكان: لا حاجة لتنفس اصطناعي للبابا فرنسيس بعد تعرضه لأزمة تنفس

قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس ظل في حالة مستقرة ولم تتطلب حالته إلى أي تنفس اصطناعي يوم الأحد.

وكان ذلك مؤشرا على تحسن وظائفه التنفسية بينما يواصل التعافي من التهاب رئوي مزدوج وأزمة تنفسية.

وواصل البابا البالغ من العمر 88 عاما تلقي أكسجين إضافي عالي التدفق بعدما ألمت به نوبة سعال يوم الجمعة الماضية، أثارت مخاوف من إصابته بعدوى جديدة.

وقال الأطباء مجددا إن حالته لا تزال غير مستقرة، مما يعني أنه لم يخرج بعد من دائرة الخطر.

وذكر الفاتيكان في بيانه المسائي أن البابا فرنسيس، الذي استقبل في وقت سابق يوم الأحد المسؤولين الثاني والثالث في الفاتيكان، حضر قداسا وأخذ قسطا من الراحة وصلى.

ومنذ دخوله المستشفى في 14 فبراير الماضي، استراح البابا وصلى وشارك في قداس لبقية اليوم بعد زيارة صباحية من أمين سر الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، ورئيس موظفيه، رئيس الأساقفة إدجار بينا بارا.

يشار إلى أن بابا الفاتيكان استخدم جهاز التنفس الاصطناعي يوم السبت بالتناوب مع الأوكسجين المكمل فقط، وبحلول يوم الأحد لم يعد بحاجة إليه.

كما أفاد الأطباء أنه لم يكن يعاني من حمى أو ارتفاع في مستويات خلايا الدم البيضاء، مما كان سيشير إلى أن جسمه كان يقاوم عدوى جديدة. وقال الأطباء إنهم بحاجة إلى فترة من 24 إلى 48 ساعة بعد نوبة السعال يوم الجمعة لتحديد ما إذا كانت هناك أي تأثيرات سلبية على حالته العامة.