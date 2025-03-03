 أحمد موسى: دول كثيرة لن تقدم أي دعم مالي لغزة إذا ظلّت حماس مسئولة عن القطاع.. على الحركة أن تتنحى جانبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد موسى: دول كثيرة لن تقدم أي دعم مالي لغزة إذا ظلّت حماس مسئولة عن القطاع.. على الحركة أن تتنحى جانبا

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 3 مارس 2025 - 10:52 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مارس 2025 - 10:52 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لجنة عربية دولية ستتولى عملية الترتيب للهيئات الأمنية والإدارية داخل قطاع غزة ضمن تصور المرحلة المقبلة.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن دولًا كثيرة تضع خطًا أحمر بأنها لم تقدم أي دعم مالي إذا ظلّت حركة حماس مسئولة عن القطاع.

وأوضح أن حركة حماس عليها أن تتنحى جانبًا، وتترك الدول العربية ودول العالم لبدء عملية إعادة الإعمار بما يساهم في المحافظة على الشعب الفلسطيني والبقاء على أراضيه.

وشدد على أن أي سيناريو مغاير لذلك يظل في منتهى الخطورة، وهو ما يمثل التحدي أمام القادة العرب في القمة العربية بالقاهرة.

ونوه بأن هناك دعمًا عربيًا ودوليًّا لإعادة إعمار غزة واستمرار وقف إطلاق النار وحل الدولتين بما يقود إلى عملية سلام، مؤكدا أن مصر عملت على هذا التحرك منذ فترة طويلة.

ولفت إلى أن العالم العربي يمثل مصدر قوة يمكن الاستناد إليها، ما يجعل العالم أجمع موجودًا في مصر حاليًّا.

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