النائب أحمد سمير زكريا: منع المساعدات الإنسانية بغزة جريمة ستُضاف إلى سجل إسرائيل الأسود

أدان النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، الممارسات الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك وقف دخول المساعدات الإنسانية وغلق المعابر أمام قطاع غزة، واصفًا هذه الإجراءات بأنها "جرائم لا تُغتفر" و"انتهاكات صارخة لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية".

وقال زكريا في بيان له اليوم، إن ما تقوم به إسرائيل من حصار للمساعدات الإنسانية وإغلاق للمعابر هو عمل وحشي لا يقبله ضمير إنساني، مضيفًا: "هذه ليست سياسة، بل هي جريمة تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، الذي لا يعرف سوى لغة القوة والدمار."

وأضاف: "إسرائيل تُحاول أن تُجوع شعبًا أعزل، وتُحاصره في سجن مفتوح، وكأنها تُعلن للعالم أنها فوق القانون وفوق كل القيم الإنسانية. هذه الممارسات تُذكرنا بأن الاحتلال لا يعترف بحدود الأخلاق أو الإنسانية، وأنه يعمل دائمًا تحت شعار القوة الغاشمة."

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالدور المصري القيادي في الأزمة الراهنة، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، قائلًا: "مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُثبت مرة أخرى أنها قلعة الأمل والوحدة العربية، وجهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى الوساطات السياسية لوقف إراقة الدماء، تُظهر التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني."

كما ثمّن النائب أحمد سمير زكريا انعقاد القمة العربية الطارئة المقرر غدًا في القاهرة، واصفًا إياها بأنها "محطة تاريخية" في مسيرة العمل العربي المشترك.