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أعلن الجيش اللبناني، الخميس، إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر حربية من سوريا إلى لبنان، وتوقيف 5 مطلوبين في عمليات أمنية منفصلة شمالي البلاد وشرقيها.

وقال الجيش، في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، إن وحدة عسكرية أحبطت محاولة تهريب أسلحة وذخائر حربية من الأراضي السورية إلى لبنان في منطقة أكروم الحدودية بقضاء عكار (شمال).

وأضاف أن وحدات عسكرية أوقفت مطلوبين اثنين في منطقتي الرويمة بعكار وعرسال بمحافظة بعلبك الهرمل (شرق)، لتورطهما في أعمال تهريب.

وفي عملية منفصلة، داهمت وحدة عسكرية منازل مطلوبين في منطقة وادي خالد بعكار، وأوقفت 3 أشخاص مطلوبين بجرائم الاعتداء على عسكري وإطلاق النار وفرض "إتاوات".

وأوضح الجيش أن الوحدات العسكرية ضبطت بحوزة الموقوفين الثلاثة أسلحة وذخائر حربية وعتاد عسكري، دون تحديد طبيعته.

وأشار إلى تسليم المضبوطات وبدء التحقيق مع الموقوفين الخمسة بإشراف القضاء المختص.

وبين الحين والآخر، تعلن السلطات اللبنانية والسورية ضبط أسلحة ومواد مهربة عبر الحدود المشتركة، وسط مساع لتعزيز الرقابة الحدودية ومكافحة التهريب.

وتتداخل الحدود السورية اللبنانية، التي تمتد لنحو 375 كيلومترًا، بين مناطق جبلية ووديان وسهول، ولا يوجد على أجزاء واسعة منها سياج أو علامات واضحة تحدد خط الحدود بين البلدين.