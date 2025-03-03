وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفلسطيني دعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين، الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، ضمن التحضير للقمة العربية غير العادية المقرر عقدها غدا 4 مارس؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع تناول الترتيبات الجارية للقمة العربية، لاسيما ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة في وجود الفلسطينيين على أرضهم، ودعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي حيال القضية الفلسطينية.

وحرص الوزير عبدالعاطي، على تبادل الرؤى مع رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن الأوضاع الراهنة في كل من الضفة العربية وقطاع غزة.

كما تطرقا إلى التصور الخاص بعقد مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المنتظر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأعربا عن تطلعهما لدعم المجتمع الدولي لخطط ومشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه والبقاء على أرضه وتأسيس دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.