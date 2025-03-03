بدأت الحلقة الثانية من "العتاولة 2" باكتشاف "نصار" و"خضر" نجاة "عيسى الوزان" من الموت، فيسألانه عن كيفية حدوث ذلك، ثم يهاجم رجال "عدولة" حارة "العتاولة"، وأثناء الشجار، يساند "عيسى الوزان" كلًّا من "خضر" و"نصار" في مواجهة رجال "عدولة".

تتدخل "عدولة" لإنهاء العراك، ويتضح وجود علاقة قديمة بينها وبين "نصار"، ما يشعل غيرة "حنة" (زينة)، التي تهددهم بالقتل، ثم تطلب "عدولة" من "نصار" أن يعمل معها ويتزوجها، واعدةً إياه بأن تجعله ملك الإسكندرية، لكنه يرفض، ويعود لمصالحة "حنة"، ويحاول "عيسى الوزان" إقناع "نصار" و"خضر" بنسيان خلافاتهما والعمل معًا في السرقة، بعدما يروي لهما كيف نجا من الموت.

"العتاولة 2" من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم الجندي، سامي مغاوري، مي دياب، ثراء جبيل، لمى كتكت، كريم محجوب، وفاء شوقي، عمرو عبدالعزيز، أحمد كشك، زينب العبد، جومانا مراد، محمود حسن، وأمير صلاح.