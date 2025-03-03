«Flow» يحصد جائزة أوسكار 97 لأفضل فيلم رسوم متحركة

حصد فيلم «تدفق – Flow» جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025، متفوقا على منافسين بارزين في الفئة. ويعد هذا العمل من إخراج جينتس زيلبالوديس وشارك في إنتاجه ماتيس كازا، ورون ديينز، وجريجوري زالكمان، كما حظي بإشادة واسعة بفضل رؤيته الإبداعية وأسلوبه السردي الفريد.

تفوق الفيلم على أعمال قوية في السباق، من بينها الجزء الثاني من «قلبا وقالبا – Inside Out» للمخرج كيلسي مان، وفيلم «Memoir of a Snail» للمخرج آدم إليوت، إضافة إلى مغامرة جديدة لشخصيتي والاس وجروميت بعنوان «Vengeance Most Fowl»، وفيلم «The Wild Robot» للمخرج كريس ساندرز.

يعد فوز «Flow» بمثابة إنجاز مهم لصناع الفيلم، حيث يرسخ مكانته كواحد من أبرز أعمال الرسوم المتحركة لهذا العام، بفضل سرديته المبتكرة التي جذبت انتباه النقاد والجمهور على حد سواء.