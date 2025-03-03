شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "كامل العدد ++" وقوع خلاف كبير بين "حياة" وزوجها ونجلها "أحمد"، بعد ظهور ابنتها التي لم تخبر أحدًا عنها من قبل. وتضطر إلى أن تحكي لهما قصتها مع زوجها السابق، مؤكدة أن زوجها السابق أخبرها بأن الطفلة ماتت بعد ولادتها، ثم وقع الطلاق بينهما.

تصل "ليلى" إلى تركيا، وتساعد نجلها على الاستقرار في حياته. كما تطلب منه أن يحضر مدربه للغداء بعد التمرين، حيث تعدّ له "مسقعة"، وأثناء الطهي، ينطلق إنذار الحريق في المبنى الذي تقيم فيه، وتكتشف الشرطة أن سبب الإنذار هو قيامها بالطبخ، ما يؤدي إلى احتجازها في قسم الشرطة، فتتصل بعد ذلك بزوجها "أحمد" وتطلب مساعدته، فيتصل بـ"شريف"، ليذهب مع مدربه لإخراجها من القسم.

مسلسل "كامل العدد ++" يتكوّن من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول "ليلى"، وهي سيدة تعمل في مجال مستحضرات التجميل، وزوجها "أحمد مختار"، الذي يعمل طبيب تجميل، يعيشان في منزل كبير يضم ثمانية أبناء، حيث تدور العديد من الأحداث والمواقف المشوقة.

المسلسل من بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، أحمد عبدالوهاب، سمر علام، حمزة دياب، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا، مالك عماد، سيليا محمد سعد، مريم الخشت، أحمد بهاء، يوسف عمر، عمرو صالح، صالح عبدالنبي، ويوسف جبريال.