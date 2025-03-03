هشام ماجد يروج لأشغال شقة جدا: مبسوطين معانا

نشر الفنان هشام ماجد، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك صورة له تجمعه مع الفنانة أسماء جلال والتي تشاركه بطولة مسلسل "أشغال شقة جدًا"، والذي يُعرض في النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

وعلق هشام ماجد، على الصورة وكتب: "مبسوطين معانا".

ويستكمل فريق عمل أشغال شقة جدًا، في هذا الجزء رحلة المسلسل بعد نجاح الجزء الأول العام الماضي.

وفي الموسم الثاني من العمل، يصبح (حمدي) و(ياسمين) والدين لـ4 أطفال، لكن تشهد حياتهما عدم الاستقرار مجددًا عندما يواجه (حمدي) العديد من المشاكل في حياته المهنية، وتقرر (ياسمين) العودة إلى العمل، بينما تستمر معاناتهما في إيجاد مدبرة منزل مناسبة.

و"أشغال شقة جدًا" تأليف وإخراج خالد دياب، وتشاركه التأليف شقيقته شيرين دياب، وبطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وشيرين، وسلوى محمد علي.