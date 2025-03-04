صلاح محسن: أنا من أكثر مهاجمي الدوري وصولا للمرمى «لكن بضيع كتير»

كشف صلاح محسن مهاجم المصري سر ارتفاع معدله التهديفي بعدما سجل 5 أهداف في آخر مباراتين لفريقه أمام سموحة ومودرن سبورت في بطولة الدوري.

وسجل صلاح محسن ثنائية ليساهم في فوز المصري على سموحة بنتيجة 3-0 ثم أحرز هاتريك في شباك مودرن سبورت ليفوز فريقه بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولتين 16 و17 ببطولة الدوري، ويرفع رصيده إلى 7 أهداف في المسابقة هذا الموسم.

وقال مهاجم المصري عقب الفوز على مودرن سبورت مساء اليوم الإثنين "أؤدي ما علي وربنا يرى كل شيء، كل اللاعبين رجال، وأشكر جماهير المصري على الدعم والمساندة".

وأضاف صلاح محسن "نتطلع لمركز أفضل الفترة القادمة، لأن طموحاتنا كبيرة".

وعن سر تألقه في الفترة الأخيرة، قال "أنا من أكثر مهاجمي الدوري وصولا للمرمى ولكن أضيع الكثير من الفرص".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد سأحتفظ بكرة الهاتريك، وسأحتفل بها مع أسرتي".

وصعد المصري لمرحلة المنافسة على لقب الدوري بعدما أنهى مشواره في الدور الأول برصيد 30 نقطة من 17 مباراة ليحتل المركز الثالث مؤقتا انتظارا لنتيجة مباراة الزمالك (29 نقطة) ضد إنبي، غدا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول.