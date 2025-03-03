قالت منظمة «سي ووتش» الخيرية، اليوم الاثنين، إنَّ أكثر من 30 مهاجرًا بينهم طفلان عالقون منذ ثلاثة أيام على منصة نفط قبالة سواحل تونس وفي حاجة ماسة إلى المساعدة.

وذكرت المنظمة في بيان، أنّ طائرة استطلاع تابعة لها رصدت المهاجرين على منصة النفط ميسكار يوم السبت، وكان هناك قارب مطاطي فارغ يطفو بالقرب منها، وفق وكالة رويترز.

وقالت المنظمة: «تأكدنا لاحقا من أن المهاجرين شوهدوا متجمعين تحت بطانيات على سطح المنصة محاولين الاحتماء من الرياح والأمواج».

وأفادت ألارم فون، وهي جماعة تقدم المساعدة للمهاجرين عبر البحر، على منصة إكس، بأنها تحدثت إلى المهاجرين أمس الأحد وأُبلغت بوفاة أحدهم ومعاناة آخرين من المرض.

وأوضحت أن المهاجرين لم يأكلوا منذ أيام وأنهم سافروا من ليبيا. وحثت المنظمة السلطات الأوروبية على التحرك بسرعة لإنقاذهم.