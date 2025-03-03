تقرير يوثق اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية الشهر الماضي

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 1705 اعتداءات خلال شهر فبراير الماضي، في كل محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب ما نشرته وكالة «قدس» برس، أوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال نفذ 1475 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 230 اعتداء، مشيراً إلى أن مجمل الاعتداءات تركزت في محافظات نابلس شمالي الضفة الغربية بـ300 اعتداء، والخليل (جنوب) بـ267 اعتداء، ورام الله (وسط) بـ 263 اعتداء.

وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

وقال شعبان، إن المستوطنين حاولوا إقامة 8 بؤر استعمارية جديدة منذ مطلع الشهر الماضي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بمحاولة إقامة بؤرتين على أراضي محافظة طوباس، وبؤرة في كل من أريحا والخليل وبيت لحم ورام الله وطولكرم ونابلس.

وأوضح أن سلطات الاحتلال نفذت خلال فبراير الماضي 79 عملية هدم طالت 156 منشأة، بينها 109 منازل مأهولة، و5 غير مأهولة، و34 منشأة زراعية، علاوة على توزيع 93 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية، ودراسة 27 مخططا هيكليا لصالح مستعمرات الضفة الغربية وداخل حدود بلدية القدس.