 حسام وإبراهيم حسن يستقبلان وجهًا جديدًا.. هيثم حسن ينضم لمعسكر الفراعنة - بوابة الشروق
الإثنين 23 مارس 2026 7:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

حسام وإبراهيم حسن يستقبلان وجهًا جديدًا.. هيثم حسن ينضم لمعسكر الفراعنة

زيـاد الميرغني
نشر في: الإثنين 23 مارس 2026 - 7:46 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مارس 2026 - 7:46 م

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على استقبال اللاعب هيثم حسن، بعد انضمامه لأول مرة إلى صفوف الفراعنة، خلال المعسكر المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية.

ويأتي انضمام هيثم حسن ضمن استعدادات المنتخب لخوض مواجهتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا يومي 27 و31 مارس الجاري، في إطار التحضير للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويواصل المنتخب تدريباته داخل مركز المنتخبات الوطنية حتى موعد السفر يوم 25 مارس إلى مدينة جدة لملاقاة المنتخب السعودي، قبل أن يتوجه يوم 28 مارس لمواجهة إسبانيا في ثاني ودياته خلال المعسكر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك