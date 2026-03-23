حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على استقبال اللاعب هيثم حسن، بعد انضمامه لأول مرة إلى صفوف الفراعنة، خلال المعسكر المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية.

ويأتي انضمام هيثم حسن ضمن استعدادات المنتخب لخوض مواجهتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا يومي 27 و31 مارس الجاري، في إطار التحضير للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويواصل المنتخب تدريباته داخل مركز المنتخبات الوطنية حتى موعد السفر يوم 25 مارس إلى مدينة جدة لملاقاة المنتخب السعودي، قبل أن يتوجه يوم 28 مارس لمواجهة إسبانيا في ثاني ودياته خلال المعسكر.