أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن "تقديره البالغ للقوات المسلحة الإيرانية المدافعة عن بلاده".

وقال عبر حسابه بمنصة «إكس»: «أُقبل أيدي وأذرع القوات المسلحة والمدافعين المتحمسين عن هذا الوطن»، مؤكدا أن «مستقبل البلاد المشرق وغد أطفال هذه الأرض الآمن والمسالم مدينان لمقاومة الشعب وصموده وتحالفه المقدس مع المدافعين عن إيران».

من جهته، نفى محمد باقر قاليباف، رئيس برلمان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، معتبرا أن الترويج للأخبار الكاذبة يأتي بهدف التلاعب بالأسواق المالية والنفطية والهروب من المأزق الذي وقعت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات مع إيران تجددت فور تهديده بقصف البنية التحتية للطاقة، مضيفا: «سنرجئ قصف بعض محطات الطاقة التابعة لهم، ونأمل ألا نضطر للقيام بذلك، وأن نتمكن من إبرام صفقة جيدة للجميع».



