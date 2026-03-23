نتنياهو: إسرائيل حاليا في وضع أفضل من وضع إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن إسرائيل تتفوق على إيران، معتبراً أن "تل أبيب في وضع أفضل من وضع طهران"، وذلك في مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتحدث مع رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع عضو الكنيست بوعز بيسموث، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت المحادثة المصورة قد جرت قبل أو بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن بدء محادثات مع إيران لإنهاء الصراع، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وفي الفيديو، قال بيسموث لنتنياهو: "أسمع أن الإيرانيين يريدون إنهاء الأمر، يجب ألا يكون هناك اتفاق سيئ معهم"، مذكراً بالجهود السابقة لمنع الصفقات النووية غير المرغوب فيها بين واشنطن وطهران.

وعلق نتنياهو قائلاً: "نحن نعمل على إيصال إسرائيل إلى أماكن لم تكن فيها من قبل، وكذلك إيران إلى أماكن لم تكن فيها من قبل، هم في وضع سيئ، ونحن في وضع جيد".

وقالت قناة "فوكس بيزنس"، إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، جرت مساء الأحد، وشارك فيها المبعوثان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف ونظراء لهما.

- "محادثات قوية"

وقال ترامب، الاثنين، إن الشخص الذي تجري معه الولايات المتحدة محادثات بشأن الحرب ليس المرشد مجتبى خامئني، مشيراً إلى أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف أجريا محادثات قوية جداً مع إيران.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحافيين من مطار ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا: "لقد أجرينا محادثات قوية جداً، سنرى إلى أين ستقود، لدينا نقاط اتفاق رئيسية، أستطيع القول تقريباً كل نقاط الاتفاق".

وتابع: "ربما لم يتم نقل ذلك بشكل صحيح. كما تعلمون، التواصل كان متضرراً للغاية. لم يتمكنوا من التحدث مع بعضهم البعض، لكننا أجرينا محادثات قوية جداً.. ويتكوف وكوشنر قاما بها".

وأشار ترامب، إلى أنه تحدث مع الإسرائيليين منذ فترة وجيزة بشأن المحادثات مع إيران، مؤكداً أن "إسرائيل ستكون سعيدة للغاية بما توصلنا إليه"، مبيناً في الوقت ذاته أنه "لا يستطيع ضمان التوصل إلى اتفاق"، مشيراً إلى أن الإيرانيين هم الذين اتصلوا به، وأنه لم يبادر بالاتصال بهم.

وعندما أعاد الصحفيون السؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تتحدث مع مجتبى خامنئي، قال ترامب: "لا، ليس مع المرشد"، موضحاً "لم نسمع من الابن (مجتبى) بين الحين والآخر سترى بياناً صادراً باسمه لكننا لا نعرف إذا كان حياً".

- تخفيف العقوبات

واعتبر ترامب أن تخفيف العقوبات على بعض مخزونات النفط الإيرانية "لن يُحدث أي فرق في هذه الحرب"، في خطوة قلّل من أهميتها، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تعزيز الإمدادات في ظل تفاقم أزمة الطاقة.

وأوضح ترمب لشبكة سي ان ان، رداً على انتقادات سابقة وجهها إلى الرئيس السابق باراك أوباما بشأن إرسال أموال إلى إيران ضمن الاتفاق النووي: "أنا فقط أريد أن يكون هناك أكبر قدر ممكن من النفط في السوق".

وأضاف: "إننا لا نعرف ما إذا كانت إيران ستحصل على تلك الأموال، لكن أعتقد أن من الصعب جداً، أن يتمكنوا من الحصول عليها".