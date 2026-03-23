عباس يطالب بتحرك دولي لوقف تدهور الأوضاع في الضفة والقدس

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، إلى حماية فرص السلام في المنطقة وتحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الاثنين، من الرئيس الإندونيسي برابوا سوبيانتو، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتطرق الجانبان إلى آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية والمنطقة، إلى جانب سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجدد عباس تحذيره من تصاعد التوتر في الضفة الغربية والقدس نتيجة التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، إضافة إلى الحصار الاقتصادي وإغلاق الأماكن المقدسة.

وكانت إسرائيل أغلقت المسجد الأقصى بشكل كامل بداعي منع التجمعات، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير الماضي.

كما دعا عباس إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة التزام المجتمع الدولي بقرارات الشرعية الدولية.

وجدد تضامن بلاده مع الدول العربية التي تواجه تحديات أمنية، مؤكدا رفض أي اعتداءات تمس سيادتها واستقرارها.

من جانبه، أكد الرئيس الإندونيسي استمرار دعم بلاده لفلسطين بالمساعدات الإنسانية والمنح التعليمية، ومواصلة التنسيق للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

فيما أكد عباس ترحيبه بالمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف الحرب، بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مشددا على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من القرار، والتي تتضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وتشمل المرحلة الثانية من خطة ترامب بكل استحقاقاتها، "نشر قوة الاستقرار الدولية، ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها، تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسئولياتها بشكل كامل".

ويقضي قرار مجلس الأمن رقم 2803 "بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها، وفق مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، من أجل البدء بإعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية".

وبحسب "وفا"، أشار عباس إلى أهمية التنسيق مع إندونيسيا في جهود إعادة الاستقرار والإعمار في قطاع غزة، مؤكدا أن القطاع جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وضرورة الحفاظ على وحدة المؤسسات والقانون.

ومنذ مساء السبت، يرتكب المستوطنون سلسلة اعتداءات استهدفت مواقع متفرقة من الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة 17 فلسطينيا وحرق سيارات ومنازل، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني وإعلام حكومي.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية عن استشهاد 1133 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال حوالي 22 ألفا.

ويحذر فلسطينيون من أن اعتداءات المستوطنين وقيود الاحتلال تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني القضاء على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين وتواصلت بأشكال مختلفة بعدهما، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية.