صاروخ باتريوت انفجر بالخطأ في البحرين وسبّب عشرات الإصابات

أظهر تحليل أجراه باحثون أكاديميون وراجعته وكالة رويترز، أن من المرجح أن بطارية دفاع جوي من طراز باتريوت تشغلها الولايات المتحدة هي التي أطلقت صاروخ اعتراض تسبب بانفجار في التاسع من الشهر الجاري، وأسفر عن إصابة العشرات من المدنيين وتدمير منازل في البحرين، حليفة الولايات المتحدة، بعد 10 أيام من بدء الحرب على إيران.

وحملت البحرين وواشنطن، مسئولية انفجار التاسع من مارس على إيران، مؤكدة أنه أسفر عن إصابة 32 شخصا بينهم أطفال، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

وفي تعليق نشرته يوم الهجوم، قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس إن طائرة إيرانية مسيرة استهدفت حيا سكنيا في البحرين.

وردا على أسئلة الوكالة، ذكر متحدث باسم الحكومة البحرينية، أن صاروخ باتريوت تسبب في الانفجار الذي وقع في حي المهزة في جزيرة سترة، قبالة العاصمة المنامة، والتي تضم أيضا مصفاة نفط.

وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية في بيان إن الصاروخ نجح في اعتراض طائرة مسيرة إيرانية في الجو، مما أنقذ أرواحا.

وأضاف المتحدث، أن الأضرار والإصابات لم تكن نتيجة اصطدام مباشر بالأرض من ‌صاروخ اعتراض باتريوت والطائرة الإيرانية المسيرة.

وردا على أسئلة وجهت إلى البيت الأبيض، قال مسئول أمريكي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة "تسحق" قدرة إيران على إطلاق أو إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ.

وأضاف "سنواصل التصدي لهذه التهديدات التي تواجه بلدنا وحلفاءنا"، قائلا إن الجيش الأمريكي "لا يستهدف المدنيين أبدا". ولم يجب المسئول على أسئلة محددة حول الواقعة.

وأظهرت لقطات فيديو لآثار انفجار المهزة في البحرين، وتحققت منها رويترز، أنقاضا حول المنازل وطبقة سميكة من الغبار في الشوارع ورجلا مصابا وسكانا يصرخون.

وتشغل البحرين والولايات المتحدة بطاريات دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت في المملكة، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية إلى جانب القيادة البحرية الأمريكية في المنطقة.

في ليلة الانفجار في المهزة، تعرضت مصفاة النفط في سترة لهجوم إيراني، وفقا لما أعلنته شركة النفط الوطنية البحرينية بابكو. وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد الدخان من المنشأة صباح التاسع من مارس آذار.

وخلص الباحثون المشاركون سام لير ومايكل دويتسمان والبروفيسور جيفري لويس من معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري إلى استنتاج بدرجة ثقة متوسطة إلى عالية يفيد بأن الصاروخ المشتبه به أطلق على الأرجح من بطارية باتريوت أمريكية تقع على بعد حوالي سبعة كيلومترات إلى الجنوب الغربي من حي المهزة.

واستندت استنتاجات الباحثين الأمريكيين الثلاثة المتخصصين في الذخائر والاستخبارات من المصادر المفتوحة، إلى مراجعة لصور ولقطات من مصادر مفتوحة وصور الأقمار الصناعية التجارية.

وعرضت رويترز تحليل ميدلبري على خبيرين في تحليل الأهداف وباحث في مجال صواريخ نظام باتريوت، ولم يجدوا أي سبب للطعن في ما خلص إليه.

وقال أحدهم وهو ويس براينت المستشار السابق رفيع المستوى في مجال تحديد الأهداف ومحلل سياسات في البنتاجون، إن استنتاجات لير ودويتسمان ولويس "لا يمكن إنكارها".

وقال الباحثون إن المدى المنخفض للصاروخ الثاني وانحرافه عن مسار الإطلاق السابق قد يكونان علامتين على وجود مشكلة محتملة. لكنهم لم يستبعدوا احتمال أن يكون قد أطلق في ذلك الاتجاه عن قصد.

وقال المتحدث باسم حكومة البحرين إن أي إشارة إلى حدوث خلل أو خطأ في إطلاق صواريخ باتريوت في البحرين "غير صحيحة من الناحية الواقعية".



