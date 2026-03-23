رئيس البرلمان الإيراني ينفي إجراء مفاوضات مع أمريكا: الشعب يطالب بعقاب كامل ومؤلم للمعتدين

شدد محمد باقر قاليباف رئيس برلمان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنه «لم تُجر أي مفاوضات» مع الولايات المتحدة.

وأشار عبر حسابه بمنصة «إكس» إلى الترويج للأخبار الكاذبة بهدف التلاعب بالأسواق المالية والنفطية والهروب من المأزق الذي وقعت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد أن الشعب الإيراني يطالب بإنزال عقاب كامل ومؤلم بالمعتدين جراء ممارساتهم، مؤكدا أن جميع المسئولين الإيرانيين يقفون بحزم خلف قائدهم الأعلى وشعبهم حتى تحقيق الهدف.