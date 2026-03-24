الدفاع السعودية تعلن تدمير 12 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 12 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية.



جاء ذلك في ثلاثة بيانات صادرة عن اللواء الركن تركي المالكي، وأوردتها وكالة الأنباء السعودية.