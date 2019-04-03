أكثر من 250 منظمة تطالب ميركل بالتصرف حيال غرق اللاجئين في المتوسط

طالبت أكثر من 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بالتصرف حيال غرق الكثير من اللاجين في البحر المتوسط والوضع الكارثي في ليبيا.

وجاء في خطاب مفتوح أُرسل اليوم الأربعاء، إلى ميركل، بتوقيع هذه المنظمات: "نحن مصدومون من السياسة الأوروبية الراهنة، التي تهدف بشكل أقوى إلى الانعزال والردع، وبالتالي قبول موت الآلاف".

ومن بين المنظمات الموقعة على الخطاب، "من أجل اللجوء" و"أطباء بلا حدود" و"العفو الدولية" و"سي ووتش" و"إس أو إس المتوسط" و"زيبروكه" و"دياكوني" و"شاريته" و"المساواة" و"خبز من أجل العالم" و"الاتحاد الألماني للنقابات".

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن عبور المهاجرين للبحر المتوسط صار أكثر خطورة على الحياة عام 2018 بسبب تقويض مهام البحث والإنقاذ في البحر على الأرجح.

وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف في نهاية يناير الماضي أن 6 أشخاص يموتون يوميا في المتوسط في البحر.

وبوجه عام، وصل نحو 117 ألف شخص إلى أوروبا عبر البحر المتوسط عام 2018، وتوفى خلال هذه المحاولة 2275 شخصا، وفي هذا العام لقي 311 شخصا حتى الآن حتفهم في البحر المتوسط، بحسب بيانات منظمة الهجرة الدولية.

ووصفت المنظمات في خطابها لميركل تجريم الإغاثيين المدنيين، الذين لا يريدون مشاهدة تقصير الدول الأوروبية في تقديم المساعدات، بـ"الفضيحة"، مطالبة بتوزيع اللاجئين على الدول الأوروبية على نحو تضامني، وتمكين المدن والمحليات من استقبال المزيد من اللاجئين طواعية، وعدم إعادة لاجئين تم إنقاذهم في البحر إلى ليبيا تحت أية ظروف بسبب تدهور أوضاع حقوق الإنسان هناك.