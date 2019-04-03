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عرضت فضائية «RT Arabic»، مقطع فيديو يرصد إطلاق الألعاب النارية من قبل متظاهرين جزائريين، إعلانًا عن فرحتهم باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باستقالته رسميا من منصبه أمس الثلاثاء، قبل انتهاء ولايته في 28 أبريل الحالي.

وسيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة، بعد استقالة بوتفليقة من منصبه كرئيس للجمهورية، طبقا للمادة 102 من الدستور الجزائري.

وقال بوتفليقة إنه اتخذ قرار الاستقالة لتهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم حتى يتأتى لهم الانتقال جماعيًا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه.