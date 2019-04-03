أمين عام الناتو يشيد بالعلاقات عبر الأطلسي في خطاب تاريخي أمام الكونجرس الأمريكي

لقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج تصفيقاً حاراً اليوم الأربعاء عندما أشاد بالتحالف عبر الأطلسي.

وجاء ذلك في أول خطاب يدلي به أمين عام للحلف العسكري أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي.

وقال ستولتنبرج: " لطالما كانت أمريكا العمود الفقري لحلفنا،" واستطرد سريعاً بالقول إن حلف الأطلسي قد أفاد واشنطن أيضاً، فمن خلال الناتو "صار للولايات المتحدة مزيداً من الأصدقاء والحلفاء عن أي قوة أخرى، أمر طيب أن يكون للمرء أصدقاء."

وأقر ستولتنبرج بوجود اختلافات بين أعضاء الحلف، تتعلق بالتجارة والاتفاق النووي مع إيران والتغير المناخي، ولكنه أردف بالقول إن الناتو تمكن في الماضي من تجاوز الاختلافات والتركيز على الدفاع المشترك.