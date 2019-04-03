تحالف المعارضة في موريتانيا يرفض عرضا حكوميا بالمشاركة في لجنة الانتخابات

رفض تحالف المعارضة في موريتانيا، اليوم الأربعاء، عرضا من الحكومة بالمشاركة في اللجنة المستقلة للانتخابات.

وأوضح محمد ولد مولود رئيس التحالف في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن تحالف المعارضة يحتفظ بعدة خيارات قد يكون من ضمنها مقاطعة الانتخابات الرئاسية، "لأننا نرفض التزوير والالتفاف على فرصة التغيير".

وقال ولد مولود إن قبول الحكومة بإضافة عضوين جديدين من المعارضة للجنة دليل ضدها، حيث كانت تحتج بعدم إمكانية تغيير اللجنة قانونيا.

وجدد ولد مولود التأكيد على ضرورة منح المعارضة نصف أعضاء اللجنة للحيلولة دون التزوير.

وتضم اللجنة المستقلة 11 عضوا تم تشكيلها مناصفة بين الأغلبية الحاكمة وأحزاب المعارضة، التي شاركت في الحوارات السياسية السابقة التي أفضت إلى تشكيل اللجنة الحالية، وهي التشكيلة التي أشرفت على تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الماضية.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات رئاسية حاسمة سيشارك فيها مرشح الأغلبية محمد ولد الغزواني وزير الدفاع السابق، وسيد محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء الأسبق المدعوم من قبل حزب تواصل الإسلامي، ومحمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم اليساري، والناشط الحقوقي المعارض بيرام ولد الداه ولد أعبيدي.