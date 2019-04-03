مسلحون يخطفون أمريكية وسائقها في متنزه وطني في أوغندا

قالت الشرطة، اليوم الأربعاء، إن مسلحين خطفوا أمريكية وسائقها الأوغندي من متنزه وطني في جنوب غرب أوغندا وطالبوا بفدية 500 ألف دولار مقابل إطلاق سراحها.

وذكر بيان لنائب المتحدث باسم الشرطة أن كيمبرلي سو إيندكوت (35 عاما) والسائق الأوغندي جان بول كانا في جولة سفاري في متنزه كوين إليزابيث الوطني عندما نصب أربعة مسلحين فخا لسيارتهما مساء أمس الثلاثاء، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الشرطة أن زوجين مسنين كانا في المكان لكن المسلحين تركوهما فسارعا للإبلاغ عن الواقعة.

وقالت الشرطة في بيان "نميل للاعتقاد بقوة أن هذه الفدية هي سبب الخطف. أغلقت الفرق الأمنية المشتركة جميع مناطق الخروج على الحدود بين أوغندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وتبحث عن المخطوفين".

وذكر البيان أن الشرطة تعتقد أن الجماعة ربما لا تزال موجودة في المتنزه.

ولم تتضح هوية الخاطفين. وسبق أن نفذت حركة الشباب الصومالية هجمات في أوغندا لكنها لم تخطف أحدا مقابل فدية قط. والمتنزه الذي حدثت فيه واقعة الخطف قريب من الحدود مع جمهورية الكونجو الديمقراطية حيث تنشط العديد من الجماعات المتمردة.